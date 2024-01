Scuola: Fd'I Roma, su dimensionamento da maggioranza Campidoglio solo polemiche strumentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "sul cosìddetto dimensionamento scolastico dalla maggioranza in Campidoglio arrivano solo polemiche strumentali e faziose". Lo afferma in una nota il gruppo capitolino di Fratelli d'Italia. "Parlare di presidi che vengono sottratti a territori critici, di scuole cancellate, significa non aver compreso quanto contenuto nella deliberazione approvata dalla giunta Rocca o di volerlo scientemente ignorare - si legge -. Come specificato in più occasioni anche dall'assessore regionale all'Istruzione Giuseppe Schiboni e come chiaramente contenuto nella deliberazione, nessuna scuola è stata cancellata, nessun servizio sottratto agli studenti e nessun territorio è rimasto privo delle scuole attualmente esistenti. L'unico cambiamento, rispetto allo stato attuale, riguarda lo spostamento delle sedi dei dirigenti e non implica alcun colpo di mano a svantaggio del diritto allo studio e del presidio dei territori" (segue) (Com)