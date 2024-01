Viminale: Piantedosi riceve Alto commissario Onu per diritti umani Turk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha ricevuto questa sera al Viminale l'Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Turk. Nel corso del cordiale colloquio il titolare del Viminale ha sottolineato l'importanza di rafforzare il dialogo strategico con l'Alto commissariato Onu su tutti i dossier di comune interesse, avendo sempre come obiettivo la tutela dei diritti fondamentali. E' quanto si legge in una nota del Viminale. (Com)