Italia-Emirati: ambasciata ad Abu Dhabi celebra giornata dello spazio

- L’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi ha celebrato la giornata dello spazio con un seminario dedicato alla collaborazione tra Italia e Emirati Arabi Uniti nel settore spaziale. L’evento si è tenuto presso la Khalifa University, la più prestigiosa università dedicata alle scienze applicate degli Emirati Arabi Uniti, e ha visto la partecipazione di circa 100 persone tra studenti, ricercatori, esperti e membri delle forze armate emiratine. Il seminario si è articolato in tre sessioni dedicate ai progetti di collaborazione esistenti tra Italia e Emirati, alle recenti scoperte nel campo dell’esplorazione spaziale e alle tecnologie spaziali sviluppate presso la Khalifa University, dove operano anche molti ricercatori italiani. Sono intervenuti come relatori rappresentanti dell’Agenzia spaziale emiratina, del Mohammed bin Rashid Space Centre, dell’Istituto nazionale di astrofisica e del gruppo ThalesAlenia. L’ambasciatore d’Italia ad Abu Dhabi, Lorenzo Fanara, ha commentato: “l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti vantano una solida collaborazione nel settore dello spazio. Collaboriamo a progetti spaziali come la missione emiratina nella cintura di asteroidi. Il nostro sistema Paese, dal mondo della ricerca a quello delle imprese, è pronto ad approfondire questa collaborazione. La giornata dello spazio è stata un’occasione preziosa per creare nuovi contatti, sviluppare quelli esistenti e presentare al pubblico emiratino le eccellenze del nostro settore spaziale”. (Res)