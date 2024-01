Ex Ilva: fonti, Invitalia chiede garanzie su continuità e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende da fonti vicine al dossier, Invitalia avrebbe inviato una comunicazione ad Acciaierie d’Italia Spa e Acciaierie d’Italia Holding per esprimere la grande preoccupazione se fossero fondate le notizie circa un eventuale spegnimento degli impianti, con le gravissime conseguenze, potenzialmente disastrose e irreversibili, in particolare per i lavoratori, per i fornitori, oltre che naturalmente per la continuità aziendale. Nella comunicazione Invitalia avrebbe invitato Acciaierie d’Italia ad assumere tutte le iniziative necessarie per garantire la continuità aziendale e la sicurezza dei lavoratori e degli impianti. L’Agenzia nazionale per lo sviluppo avrebbe inoltre richiamato Acciaierie d’Italia a esercitare i propri compiti e doveri gestori essendo chiaro che Invitalia non ha alcuna prerogativa o diritto di governance in tal senso e ha chiesto di essere informata tempestivamente delle iniziative assunte dai commissari in relazione all’ispezione che gli stessi avrebbero richiesto sugli impianti, di cui ha appreso dalle agenzia di stampa. (Rin)