Forza Italia: luci azzurre e bandiere tricolore, a Roma i festeggiamenti per i 30 anni del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Luci azzurre, bandiere tricolore, schermi sui quali campeggiava la scritta “30 anni di Forza Italia. 1994-2024”, ma anche musiche dei Queen e dei Ricchi e poveri: si è svolta oggi al Salone delle Fontane, a Roma, la giornata di festeggiamenti per il 30mo anniversario della nascita del gruppo fondato dal presidente Silvio Berlusconi. A tenere il filo della manifestazione è stato il segretario nazionale e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, per cui Silvio Berlusconi è stato leader e padre fondatore di una forza politica che ha vissuto per 30 anni, “che vivrà per i prossimi 30 e che è il perno dell’azione di governo. Non sono tanti i partiti che hanno alle spalle trent’anni di storia e che godono di un’ottima salute”, ha detto il ministro. Nel corso della giornata si sono alternati momenti di approfondimento e di confronto con personaggi politici, esponenti del mondo dello spettacolo e giornalisti. Tra di loro anche Gianni Letta, “la persona tra le più vicine a Silvio Berlusconi e alla sua famiglia. Una voce amica, intelligente e anche critica”, ha ricordato il segretario. Una figura politica, quella di Silvio Berlusconi, “che può rappresentare un riferimento per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, perché quando il suo partito era in una condizione di superiorità rispetto agli alleati, lui ha mostrato loro preoccupazione e senza calcoli matematici ha fatto dei passi indietro”, ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Una manifestazione, quella di oggi, “non nostalgica, ma messa in piedi da una forza politica fiera dei propri 30 anni di storia e determinata ad andare avanti e a guardare verso il domani. Viva l’Italia e viva Forza Italia”, ha concluso il ministro Tajani tra gli applausi del pubblico in sala. (Rin)