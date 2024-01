Usa: Camera, accordo su confini e aiuti all’Ucraina non sarà approvato a queste condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson, ha affermato che l’accordo sulla sicurezza delle frontiere oggetto delle trattative in corso al Senato, funzionale all’approvazione di nuovi fondi per gli aiuti all’Ucraina, non sarà approvato dalla camera bassa del Congresso alle attuali condizioni. In una lettera ai parlamentari, Johnson ha detto che “se le notizie sui contenuti dell’accordo sono vere, è morto in partenza”. Il presidente della Camera ha ripreso quanto affermato ieri dallo staff del leader della maggioranza repubblicana alla camera bassa, Steve Scalise, durante una riunione con i capi di gabinetto di diversi senatori coinvolti nelle trattative. “Sembra che il Senato non sia in grado di raggiungere un accordo: se le indiscrezioni sui contenuti della bozza sono vere, non sarà approvato dalla Camera in ogni caso”, ha scritto Johnson. (Was)