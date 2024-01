© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore alla Casa e housing sociale, Paolo Franco, interviene alla deposizione della corona d'alloro alla lapide in ricordo degli ebrei bergamaschi deportati nei campi di sterminio.Parco delle Rimembranze, Rocca Città Alta di Bergamo (ore 9:30)Il presidente Attilio Fontana interviene alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario della Corte d’Appello di Milano.Palazzo di Giustizia, aula magna, ingresso principale di Corso di Porta Vittoria (ore 9:45)L'assessore all'Ambiente e clima, Giorgio Maione, prende parte all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2024 a Brescia.Palazzo di Giustizia di Brescia, via Lattanzio Gambara, 40 (ore 10)L'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, partecipa alla premiazione del concorso cinematografico internazionale “Orobie Film Festival”.Cineteatro Gavazzeni via Carlo Cattaneo, 1 Seriate/Bg (ore 20:30)VARIEIl presidente del Senato Ignazio La Russa interviene alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario della Corte d’Appello di Milano.Palazzo di Giustizia, aula magna, ingresso principale di Corso di Porta Vittoria (ore 9:45)Forum Economia della Consulta di Forza Italia – Armonizzare Stato e mercato per un'Italia più forte e più equa. Intervengono, tra gli altri: Letizia Moratti, Presidente Consulta della Segreteria nazionale di Forza Italia; Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri, Vicepresidente del Consiglio, segretario nazionale di Forza Italia; Anna Maria Bernini ministro dell'Università e della Ricerca; Valerio de Molli Ceo The European House – Ambrosetti; Renato Brunetta Presidente Cnel; Claudia Parzani Presidente Borsa italiana; Letizia Moratti Presidente Consulta della Segreteria nazionale di Forza Italia; Stefano Parisi Manager ;Antonio Patuelli Presidente Abi - Associazione bancaria italiana; Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo Pirelli; Emma Marcegaglia, Presidente B7 Italla engagement group del G7.Palazzo Visconti Via Cino Del Duca, 8 (ore 9:45)Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, interviene alla cerimonia per l’apertura del nuovo anno giudiziario dal distretto della Corte d’Appello di Brescia.Palazzo di Giustizia di Brescia, via Lattanzio Gambara, 40 (ore 10)Incontro annuale dell'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini con i giornalisti, come da tradizione a ridosso della festa del patrono della categoria, San Francesco di Sales (che ricorre il 24 gennaio). Il titolo scelto per la mattinata è “Custodi della notizia o seminatori di paura?”Fondazione Istituto dei Ciechi, via Vivaio 7 (ore 10)La Statale per la Memoria - Imparare dalla Storia Conferimento della laurea magistrale Honoris Causa in Scienze storiche a Liliana Segre. A conclusione della cerimonia il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia consegna 19 Medaglie d'Onore concesse, con decreto del Presidente della Repubblica, ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra.Università degli Studi di Milano, aula magna, via Festa del Perdono, 7 (ore 11)Presidio /assemblea pubblica della Cgil per denunciare la mancata liquidazione degli stipendi dei docenti e personale Ata con supplenze brevi e saltuarie.Prefettura, largo XI settembre (ore 14:30)Manifestazione dei Giovani palestinesi a favore della Palestina.Piazzale Loreto (ore 15) (Rem)