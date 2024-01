Ue: Charles Michel ritira la candidatura alle prossime elezioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si ritira dalla corsa politica per le prossime elezioni europee, smentendo quanto annunciato lo scorso 7 gennaio. "Non sarò candidato alle elezioni europee. Dedicherò tutti i miei sforzi alle mie attuali responsabilità, con ferma determinazione, fino alla loro conclusione. Sarò sempre un fervente sostenitore di un'Europa democratica, forte, unita e padrona del proprio destino. Alla fine di questo mandato, rifletterò sulla natura e sulla direzione dei miei impegni futuri", ha dichiarato lo stesso Michel in un messaggio pubblicato sul suo proflo Facebook. "Sono entrato nella vita politica trent'anni fa. Da allora, ho partecipato a quasi tutte le elezioni in Belgio, ai vari livelli di potere: locale, provinciale e federale. L'Europa ha sempre occupato un posto speciale nel mio cuore. Ho servito il nostro progetto europeo con passione e convinzione per quasi dieci anni, prima come primo ministro belga e poi nel mio ruolo attuale. Mi è quindi sembrato naturale, come per ogni leader che voglia continuare a servire il proprio Paese, presentarmi agli elettori per promuovere e difendere il progetto europeo", ha poi spiegato nel lungo messaggio. (segue) (Beb)