Ue: Charles Michel ritira la candidatura alle prossime elezioni europee (2)

- L'annuncio di candidarsi alle prossime elezioni europee, ha poi continuato Michel, "ha suscitato un'intensa attenzione e speculazione da parte dei media. In parte l'avevo previsto, data la natura inedita, qualcuno direbbe audace, del mio approccio. Questo ha portato anche a reazioni estreme - non all'interno del Consiglio europeo - ma al di fuori di esso, alla prospettiva di candidarmi alle elezioni europee, accorciando il mio mandato e anticipando di qualche mese quello del mio successore", ha proseguito nel suo messaggio. "Non voglio che questa decisione ci distragga dalla nostra missione o metta in pericolo questa istituzione e il nostro progetto europeo, né che venga strumentalizzata in alcun modo per dividere il Consiglio europeo, che ritengo debba lavorare instancabilmente per l'unità europea", ha scritto ancora il presidente del Consiglio europeo, spiegando le motivazioni che l'hanno portato al brusco cambiamento di decisione. "Accolgo con favore tutte le critiche politiche e le argomentazioni legittime. Naturalmente, ogni situazione ha diversi punti di vista possibili. Ma gli attacchi personali hanno sempre più spesso la precedenza sulle argomentazioni concrete. Credo che questo distorca il discorso democratico oggettivo. A livello personale, mi porta a riflettere sul significato e sull'impatto del mio impegno elettorale, al quale ho dedicato 30 anni della mia vita, non solo per me ma anche per chi mi è vicino. Per tutte queste ragioni, e per mantenere il focus della mia missione, non sarò candidato alle elezioni europee", ha concluso. (Beb)