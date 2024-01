Gaza: Biden sente Al Sisi, focus su ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, con cui ha discusso la situazione in Israele e nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La discussione si è incentrata sul lavoro che stiamo portando avanti per consentire il rilascio degli ostaggi che non sono ancora stati liberati”, ha detto. (Was)