Gaza: Casa Bianca su accordo ostaggi, speranzosi ma non ci aspettiamo sviluppi imminenti

- Gli Stati Uniti stanno continuando a fare il possibile per concordare un nuovo accordo per la liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas, nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Siamo speranzosi, ma per il momento non ci aspettiamo sviluppi imminenti”, ha detto. (Was)