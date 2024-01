Gaza: Usa ribadiscono, accuse di genocidio contro Israele sono infondate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continuano a ritenere “infondate” le accuse di genocidio presentate dal Sudafrica contro Israele alla Corte penale internazionale. Lo ha detto un portavoce del dipartimento di Stato Usa all’emittente “Cnn”, dopo che una sentenza del tribunale dell’Aja ha invitato Israele a prendere “tutte le misure necessarie” per prevenire atti di genocidio nella Striscia di Gaza. “Bisogna precisare che la sentenza non ha stabilito la presenza di atti di questo tipo, né ha chiesto un cessate il fuoco”, ha detto il portavoce, aggiungendo che il verdetto della corte è in linea con la posizione espressa più volte da Washington in merito alla necessità di proteggere i civili, liberare gli ostaggi di Hamas e garantire l’assistenza umanitaria alla popolazione. (Was)