- La divergenza di opinioni tra Stati Uniti e Sudafrica, in merito alle accuse di genocidio presentate contro Israele alla Corte internazionale di giustizia, non ha causato alcun danno permanente ai rapporti tra Washington e Pretoria. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)