Venezuela: presidenziali, Corte suprema decide in serata se ammette leader oppositrice Machado

- La Corte suprema del Venezuela (Tribunal supremo de justicia, Tsj) farà sapere entro oggi se ammettere o meno la leader oppositrice, Maria Corina Machado, alle presidenziali previste entro la fine dell'anno. "Il Tsj fa sapere che, nel rispetto della Costituzione, delle leggi vigenti e nel quadro dell'accordo di Barbados (tra governo e opposizioni), la camera politico amministrativa procederà a pubblicare nel corso della giornata le decisioni prese su tutti i casi di inabilitazione di cui sono stati presentati i ricorsi", si legge in un messaggio pubblicato sui profili social. Il caso più atteso è senz'altro quello di Machado, chiara vincitrice delle primarie che le opposizioni hanno tenuto a ottobre scorso. Su di lei grava però una discussa sentenza di "inabilitazione politica" per 15 anni, comminata dalla magistratura contabile per presunti reati amministrativi. (segue) (Vec)