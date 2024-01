Medio Oriente: Tajani, non ci sono presupposti giuridici per parlare di genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo “chiede sempre di rispettare il diritto internazionale”, ma “non esistono i presupposti giuridici perché avvenga il riconoscimento di genocidio poiché per esserci la decisione deve essere quella di voler sterminare tutto un popolo, quello che fece Hitler con gli ebrei e i rom, e da parte dello Stato di Israele questo non c’è”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a margine dell’evento dal titolo "30 anni di Forza Italia, le Radici del futuro", in corso al Salone delle fontane a Roma. “Sono stato in Israele per fargli accettare il percorso di due popoli e due Stati e aiutare la popolazione civile. Abbiamo ottenuto qualche risultato importante perché faremo uscire un centinaio di bambini palestinesi feriti e che verranno curati in Italia nei nostri ospedali pediatrici”, ha concluso Tajani. (Rin)