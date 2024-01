Difesa: tour mondiale “Lo Spirito di Stella” approda a Miami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Prosegue il tour mondiale de "Lo Spirito di Stella", che mercoledì 31 gennaio approderà a Miami, dove sarà accolto dal sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti e dal sottocapo di Stato maggiore della Difesa, Generale di Corpo d'armata Carmine Masiello, insieme alle altre autorità omologhe americane, che visiteranno il catamarano. Sarà presente, inoltre, il velista italiano Andrea Stella, fondatore della Onlus "Lo Spirito di Stella". L'iniziativa si svolge nell'ambito del Progetto "WoW" – Wheels on Waves – Around The World 2023-2025: il Giro del mondo a bordo del catamarano, completamente accessibile, lungo ben 18 metri, rivolta a un selezionato pubblico di militari e civili con disabilità che hanno riportato lesioni permanenti nell'assolvimento del servizio, i quali, indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche, cognitive o sensoriali, avranno la possibilità di vivere una meravigliosa ed unica esperienza di mare e di vela. All'evento, tra gli altri, prenderanno parte: Michele Mistò, Console generale d'Italia a Miami; il Generale Maurizio Cantiello, addetto per la Difesa italiana a Washington; tutte le associazioni di veterani degli Stati Uniti (Dav Disabled American Veterans, Us Department of Veterans Affairs (VA), Veteran Coalition International (Vci), Navy League of the United States, Us Marine Corps Association, Marine Corps Wounded Warrior Regiment, presidente Marina Shake-A-Leg); l'associazione "Lo Spirito di Stella", l'Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) e autorità civili e militari statunitensi. (segue) (Com)