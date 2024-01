Difesa: tour mondiale “Lo Spirito di Stella” approda a Miami (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presenti inoltre le aziende e le ditte italiane che operano a Miami. "Sono molto contento per questo progetto, personalmente è la realizzazione di un grande sogno. La prima volta che ho attraversato l'oceano era il 2004 e, con il mio viaggio back to Usa, tornavo là dove la mia vita era radicalmente cambiata. Oggi, 20 anni dopo, ritorno alle origini e rivivo emozioni indescrivibili", dichiara, Andrea Stella, fondatore della Onlus "Lo Spirito di Stella", che aggiunge: "All'arrivo saremo accolti, tra gli altri, dall'associazione Shake-A-Leg, una realtà che ho avuto modo di conoscere e che in questi anni ha attivato con la Onlus sinergie e collaborazioni, basate sul fatto di essere reciprocamente ispiratrici nella campagna di abbattimento delle barriere di tutti i tipi. Questa nuova avventura è per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio, anche e soprattutto per il fatto che in questo progetto abbiamo una collaborazione determinante con il ministero della Difesa, che con noi condivide tutti gli ideali di inclusione e l'alto valore morale e sociale dell'evento". (segue) (Com)