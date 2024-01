Difesa: tour mondiale “Lo Spirito di Stella” approda a Miami (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha fortemente voluto questo progetto, che è al tempo stesso un'avventura straordinaria e una sfida lanciata da parte di persone che amano il mare e la vita, e superare i limiti. Un'impresa nautica unica nel suo genere che la Difesa sostiene con convinzione perché crede fermamente nei principi dell'inclusione e dell'accessibilità, valori da condividere e difendere sempre", afferma il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, che prosegue: "Mi piace sottolineare che atleti del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa (Gspd), insieme agli omologhi di tante altre nazioni, parteciperanno al progetto alternandosi a bordo del catamarano. È una straordinaria testimonianza della policy adottata dalla Difesa di non lasciare mai indietro nessuno e mettere la persona al centro". "E' per me un onore e una grande emozione rappresentare lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze Armate in questa iniziativa che merita di essere sostenuta con tutti gli sforzi possibili, non solo per i valori che rappresenta, ma anche per il messaggio che vuole lanciare: 'Non lasciare mai indietro nessuno'. Per noi militari questo è un vero imperativo morale, in nome dello spirito di appartenenza e di inclusione che ci lega, soprattutto verso quanti di noi, operando al servizio della Patria, hanno sofferto lesioni e traumi fisici invalidanti. Penso che ‘Wheels on Waves’ sia un progetto straordinario, un vero e proprio esempio di come l'impegno, la forza d'animo e la resilienza possano portare a superare ogni ostacolo e ad abbattere ogni barriera", sottolinea il sottocapo di Stato maggiore della Difesa, Generale Carmine Masiello. (segue) (Com)