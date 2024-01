Medio Oriente: nuova mediazione per rilascio ostaggi, nel Mar Rosso prosegue la tensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza contro i miliziani del gruppo islamista palestinese Hamas, in conseguenza dell’attacco in Israele del 7 ottobre 2023, in cui sono morte 1.200 persone. Nell’enclave palestinese, a 107 giorni dall’inizio del conflitto, sono state uccise 26 mila persone, tra cui civili e combattenti armati. Se da un lato il governo israeliano ribadisce che l’offensiva proseguirà finché non sarà sconfitto Hamas, l’opinione pubblica israeliana chiede il rilascio dei 136 ostaggi tuttora presenti a Gaza. Nelle ultime ore, sembra vicina una nuova fase di mediazione per riavviare i colloqui tra le parti, dopo un primo rilascio di ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi a novembre scorso. Secondo quanto riferito da fonti anonime al “Washington Post”, il direttore della Cia, William Burns, si recherà in Europa nei prossimi giorni, per incontrare gli omologhi di Israele ed Egitto, David Barnea e Abbas Kamel, oltre al primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. La Casa Bianca avrebbe organizzato il viaggio per accelerare il raggiungimento di un accordo tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco e il rilascio di tutti gli ostaggi che ancora non sono stati liberati nella Striscia di Gaza. Il coinvolgimento di Burns arriva dopo che il coordinatore della presidenza Usa per il Medio Oriente, Brett McGurk, si è recato nei giorni scorsi in Qatar e in Egitto, per lo stesso motivo. Una recente proposta approvata da gabinetto di guerra israeliano include un cessate il fuoco fino a 60 giorni, per consentire il rilascio di oltre 100 ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas. Nonostante il rifiuto iniziale del movimento islamista palestinese, le fonti hanno precisato che le trattative sono ancora in corso. (segue) (Res)