Medio Oriente: nuova mediazione per rilascio ostaggi, nel Mar Rosso prosegue la tensione (2)

- Non è chiaro al momento come possa sbloccarsi il fascicolo ostaggi. Il rappresentante del movimento islamista palestinese Hamas in Libano, Ahmed Abdel Hadi, ha dichiarato che "non ci saranno negoziati con Israele prima della cessazione della guerra". "Le proposte israeliane non soddisfano le nostre richieste fondamentali di arrivare a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e al ritiro dell'esercito israeliano", ha dichiarato Abdel Hadi, aggiungendo che "siamo pronti a riavviare i negoziati per lo scambio di ostaggi se la proposta sarà accolta in maniera completa". Oggi, Hamas ha pubblicato un video che mostra tre dei 136 ostaggi che si trovano nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023. Secondo quanto riferiscono i media locali, nel video compaiono tre donne: Karina Ariev, 19 anni, e Daniela Gilboa, 19 anni, entrambe rapite da una base militare a Nahal Oz, e Doron Steinbrecher, 31 anni, rapita dalla sua casa nel kibbutz di Kfar Aza. Il video sembrerebbe essere stato registrato cinque giorni fa, domenica 21 gennaio, perché affermano di trovarsi a Gaza "da 107 giorni". Tuttavia, non è possibile verificare l'attendibilità di queste informazioni. A fine novembre, con la mediazione di Egitto, Qatar e Stati Uniti, Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo di tregua temporanea, durante la quale sono stati liberati circa 130 ostaggi e circa 300 prigionieri palestinesi. Al momento, dopo la ripresa delle ostilità, sembrerebbe esserci un nuovo tentativo di mediazione per la liberazione degli altri ostaggi. (segue) (Res)