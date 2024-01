Medio Oriente: nuova mediazione per rilascio ostaggi, nel Mar Rosso prosegue la tensione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata in cui, poi, la Corte internazionale di giustizia dell’Aia ha invitato Israele a non compiere atti di genocidio, pur senza chiedere la cessazione delle ostilità, il portale d’informazione statunitense “Axios”, citando fonti vicine alla Casa Bianca, ha rivelato che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto pressioni la scorsa settimana sul premier d’Israele, Benjamin Netanyahu, perché riduca d’intensità le operazioni militari nella Striscia di Gaza, mettendo in chiaro che non accetterà che il conflitto si prolunghi per un anno. La richiesta di Biden, esplicitata durante una conversazione telefonica avvenuta venerdì 19 gennaio, riflette la crescente preoccupazione dell’amministrazione Usa per il protrarsi della guerra in Medio Oriente e il desiderio del presidente di porvi fine ben prima delle elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti il prossimo 5 novembre. Il timore del capo della Casa Bianca è che il prolungarsi delle operazioni militari israeliane a Gaza gli alieni il sostegno degli elettori più giovani, la maggior parte dei quali è critica verso l’approccio al conflitto dell’amministrazione. La telefonata è durata 40 minuti, con in agenda un confronto sulla strategia militare israeliana. Il giorno prima Netanyahu aveva fatto sapere che la guerra continuerà “per molti mesi”. Biden, secondo le fonti, ha detto al suo interlocutore di non comprendere quale sia l’obiettivo finale dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza. Il premier israeliano ha affermato che nel nord dell’exclave palestinese è in corso una “transizione” verso “un conflitto a bassa intensità” che avverrà anche nel sud. Tuttavia, ha aggiunto, Israele ha bisogno di più tempo rispetto a quanto inizialmente preventivato. Netayahu ha anche sottolineato che, se le Forze di difesa israeliane (Idf) lasciassero Gaza ora, Hamas tornerebbe nella Striscia. (segue) (Res)