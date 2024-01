Medio Oriente: nuova mediazione per rilascio ostaggi, nel Mar Rosso prosegue la tensione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della telefonata, sempre stando alle fonti di “Axios”, Biden ha anche formulato tre richieste a Netanyahu. La prima è di consentire a una missione delle Nazioni Unite di valutare le condizioni di sicurezza nel nord della Striscia in vista del futuro ritorno dei civili palestinesi. Il presidente statunitense ha quindi proposto che Israele faciliti la consegna di farina a Gaza attraverso il porto di Ashdod e che favorisca la distribuzione di aiuti alimentari dalla Giordania attraverso il punto di frontiera di Kerem Shalom. Netanyahu ha acconsentito a tutte e tre le richieste, non è chiaro in quali tempi. Infine, uno spazio significativo ha avuto la questione della liberazione degli oltre 130 ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Secondo gli Stati Uniti, uno scambio di prigionieri tra israeliani e palestinesi sarebbe il modo più facile anche per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza. Per questo la Casa Bianca ha recentemente inviato nella regione il suo rappresentante per il Medio Oriente, Brett McGurk, che ha partecipato ai colloqui sulla liberazione degli ostaggi in Egitto e in Qatar. La telefonata del 19 gennaio è stata la prima tra Biden e Netanyahu da quasi un mese a questa parte. La precedente risale allo scorso 23 dicembre, quando – sempre secondo “Axios” – Biden ha praticamente riattaccato improvvisamente il telefono perché irritato da Netanyahu. Nei primi due mesi dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, invece, i due leader si erano sentiti quasi quotidianamente. (segue) (Res)