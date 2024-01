Medio Oriente: nuova mediazione per rilascio ostaggi, nel Mar Rosso prosegue la tensione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tiene banco anche l’ipotesi della creazione di una zona cuscinetto tra Israele e Gaza. Hussein al Sheikh, segretario generale dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), ha condannato il presunto piano di Israele di creare una zona cuscinetto all’interno della Striscia di Gaza. "Chiediamo ai Paesi del mondo e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di fermare queste misure di occupazione e di esigere che Israele si ritiri immediatamente e cessi la sua guerra distruttiva contro il popolo palestinese", ha scritto Al Sheikh su X (ex Twitter). Ieri, il quotidiano statunitense “Wall Street Journal” aveva riferito che Israele starebbe valutando la costruzione di una zona cuscinetto all’interno del territorio della Striscia come parte del piano di smilitarizzazione dell’exclave palestinese e come ulteriore garanzia di sicurezza per le comunità di confine. Secondo uno studio di Adi Ben Nun, professore dell'Università ebraica di Gerusalemme che ha esaminato le immagini satellitari dall'inizio del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas a Gaza, i lavori sono già in fase avanzata in alcune aree. L'esercito israeliano avrebbe demolito 1.072 strutture (la maggior parte di cui edifici residenziali, secondo lo studio di Ben Nun) su 2.824 situate a un chilometro o meno dal confine.Secondo quanto reso noto da "Wall Street Journal", Shaul Arieli, un ex colonnello israeliano che ha prestato servizio in una divisione militare a Gaza, ha affermato che la creazione di una zona cuscinetto permanente all'interno della Striscia sarebbe probabilmente illegale secondo il diritto internazionale, perché Israele assumerebbe il controllo di una terra al di là del suo territorio riconosciuto e, in quanto potenza occupante, avrebbe il divieto di modificare i confini. Il presunto piano di Israele di creare questa zona cuscinetto all’interno della Striscia avrebbe anche suscitato la disapprovazione degli Stati Uniti. Dopo che il 23 gennaio era stata annunciata la morte di 21 militari israeliani durante la demolizione di siti e infrastrutture (attribuiti ad Hamas) a Gaza, al confine con Israele, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, aveva dichiarato ai giornalisti: “Siamo stati molto chiari sulla nostra opposizione allo sfollamento forzato dei palestinesi. Siamo stati molto chiari sul mantenimento dell'integrità territoriale di Gaza". Tuttavia, Blinken aveva poi aggiunto che Washington potrebbe accettare una zona "temporanea". (segue) (Res)