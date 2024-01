Medio Oriente: nuova mediazione per rilascio ostaggi, nel Mar Rosso prosegue la tensione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano umanitario, infine, si segnala che gli Stati Uniti sono “estremamente preoccupati” dalle notizie sul presunto coinvolgimento di 12 dipendenti dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi (Unrwa) nell’attacco sferrato contro Israele da Hamas, il 7 ottobre dello scorso anno. Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato in una nota di avere temporaneamente sospeso ulteriori finanziamenti all’agenzia, mentre proseguono le indagini per appurare la veridicità delle affermazioni. Il segretario di Stato, Antony Blinken, ha avuto ieri un colloquio telefono con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, a cui ha ribadito la necessità di indagini “approfondite” sulla questione. (segue) (Res)