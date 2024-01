Medio Oriente: nuova mediazione per rilascio ostaggi, nel Mar Rosso prosegue la tensione (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è tornata alla normalità la situazione nel Mar Rosso. Oggi l’agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto), una struttura della Marina britannica il cui scopo principale è quello di fornire un canale di informazione tra le forze armate e il commercio marittimo internazionale ha riferito che sono in corso indagini su un’esplosione segnalata da un'imbarcazione posizionata a circa 60 miglia nautiche dalla città yemenita di Hodeidah, che ha avvistato dei missili a poche miglia dalla sua posizione. L’Ukmto fa sapere inoltre che un’altra esplosione è stata segnalata a meno di un miglio nautico dalla posizione della nave segnalante, ma l'agenzia britannica ha confermato che i membri dell'equipaggio non sono stati colpiti. Non è stato chiarito se gli incidenti siano collegati. L’Ukmto ha emesso un avviso ai naviganti, consigliando loro di transitare con cautela e segnalare qualsiasi attività sospetta. (segue) (Res)