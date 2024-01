Napoli: presidente Corte Appello, fenomeno stese come in Sud America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Napoli e in provincia sono diminuiti gli omicidi (-22,22 per cento) nel periodo tra luglio 2022-giugno 2023, ma risulta ancora diffuso l'inqualificabile fenomeno delle stese tra bande contrapposte. È quanto segnalato da Eugenio Forgillo, presidente, facente funzioni, della Corte d'Appello di Napoli in occasione della tradizionale conferenza stampa che precede la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. "Il fenomeno delle stese avvicina il nostro territorio più a quei paesi sudamericani che ad un paese dell'occidente", ha commentato Forgillo nella conferenza in Corte d'Appello di Napoli che precede la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. (Ren)