Napoli: presidente Corte Appello, servono 500 magistrati zontro zavorra giudiziaria

- Al distretto giudiziario di Napoli mancano circa 500 magistrati. E’ quanto segnalato dal presidente facente funzioni della Corte d’Appello di Napoli Eugenio Forgillo in occasione della conferenza stampa sull’andamento della giustizia nel distretto napoletano alla vigilia della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. “Da anni ci stiamo battendo per una revisione delle piante organiche perché ci rendiamo conto che con queste forze al lavoro non riusciamo ad affrontare quella che io chiamo la zavorra giudiziaria, cioè il numero dei procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari del distretto”, ha detto Forgillo. A suo dire nel distretto occorrono, solo parlando di magistratura, “tra le 300 e le 500 unità”. Solo così - ha concluso - si possono “dare dei tempi di giustizia nell'arco di pochi mesi perché l'obiettivo a cui tutti noi abbiamo come comuni cittadini è avere delle risposte giudiziali sia in ambito civile che in ambito penale di pochi mesi quando c'è un'esigenza da tutelare”.(Ren)