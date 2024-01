Forza Italia: Martusciello, politica liberale Berlusconi è ancora viva e attuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica liberale di Silvio Berlusconi, che affonda le radici nel Popolarismo europeo, ma, al contempo, ne esalta gli aspetti più innovativi, “è ancor più viva e attuale; oggi, come non mai, Forza Italia deve essere all’altezza di questa sfida”. Lo ha dichiarato Antonio Martusciello, fondatore di Forza Italia, già viceministro ai Beni culturali, deputato e componente della Consulta del presidente di Forza Italia, in occasione dei 30 anni di Forza Italia. “’L’Italia è il Paese che amo’, dichiarava Berlusconi, nel 1994. Resta quindi il grande rimpianto che egli non possa partecipare ai trent’anni della sua “creatura”, di quel partito che ha modernizzato l’Italia del XXI secolo dal punto di vista politico, riscrivendone la storia. Dalla sua nascita, - ha aggiunto – il partito nella persona del suo leader, ha saputo rispondere, valorizzandone il merito, alle esigenze di cambiamento di tanti: dagli imprenditori, alle famiglie, alle professionalità. Innegabile è stato l’impegno del Cavaliere per le riforme economiche, capaci di ridurre la burocrazia e semplificare i processi di nascita delle aziende, senza tralasciare la promozione degli investimenti e dello sviluppo". (segue) (Rin)