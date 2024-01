Forza Italia: Martusciello, politica liberale Berlusconi è ancora viva e attuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Liberalizzazione ed economia sociale di mercato - ha proseguito - sono stati i capisaldi che hanno ispirato le politiche di Berlusconi: stimolare il sistema produttivo per favorirne la crescita, senza dimenticare però di 'aiutare chi è rimasto indietro' (ne è un esempio l’aumento delle pensioni minime o chi ha beneficiato di una riduzione della tassazione attraverso l’abolizione dell’Ici e l’intervento sull’Irap). Non solo. Provvedimenti in ambiti come la sicurezza e la lotta all’evasione fiscale sono stati sempre una priorità per il Cavaliere”. “Oggi, Antonio Tajani è chiamato a raccogliere questa eredità, portando avanti Forza Italia nel solco del lavoro del Cavaliere. Ce la farà senz’altro, in virtù delle sue innegabili capacità, e saprà traghettare il partito verso un risultato elettorale sicuramente a doppia cifra”, ha concluso. (Rin)