Italia-Usa: ambasciata a Washington ha commemorato la Giornata della memoria

- L'ambasciata d'Italia a Washington ha commemorato la Giornata della memoria con una conversazione tra Bret Stephens, premio Pulitzer ed editorialista del “New York Times”, e Federico Rampini, editorialista del “Corriere della Sera”, sul tema “Antisemitism and the vulnerability of democracy”. L’ambasciatrice Mariangela Zappia, nel suo intervento di apertura, ha ricordato l'importanza di mantenere viva la memoria dell'Olocausto, richiamando il messaggio pronunciato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, allo Yad Vashem a Gerusalemme. La conversazione ha preso avvio con il racconto di Bret Stephens sulla storia della sua famiglia, a partire dalla madre, nata in Italia all'inizio della Seconda guerra mondiale da genitori ebrei scappati dalla Germania nazista. La famiglia della madre cambiò cognome e trovò rifugio in una casa a Milano fino alla fine della guerra. "La storia dell'Olocausto della mia famiglia influenza profondamente ciò che cerco di essere come commentatore politico, cioè non avere paura di distaccarmi da tutti se ritengo che sia la cosa giusta da fare”, ha detto Stephens. (segue) (Was)