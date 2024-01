Italia-Usa: ambasciata a Washington ha commemorato la Giornata della memoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro della conversazione, l'importanza di coltivare la memoria è stata evidenziata anche a fronte del riemergere, negli Stati Uniti e in tutto l'Occidente, di fenomeni di antisemitismo, dopo l'attacco terroristico di Hamas contro Israele e il conflitto che ne è seguito. Oltre alla fondazione B'Nai B'Rith International, all'evento hanno presenziato rappresentanti di Anti-Defamation League, Freedom House, del dipartimento di Stato Usa e altre organizzazioni della comunità ebraica, oltre che di prestigiosi musei, quali US Holocaust Memorial Museum e Museum of the Bible, e molte università e centri studi israeliani dell'area. La Giornata della memoria, che ricorre il 27 gennaio, viene celebrata dalla rete diplomatico-consolare e culturale italiana negli Stati Uniti attraverso una serie di eventi in molte città tra cui New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Miami, Houston, Detroit, Boston e Filadelfia. (Was)