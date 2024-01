Giornata memoria: Senato, bandiere a mezz'asta e facciata illuminata di giallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, sabato 27 gennaio, in occasione del Giorno della memoria istituito con la legge 211/2000, il Senato della Repubblica aderisce alla campagna “WeRemember” del World Jewish Congress (Wjc) per ricordare la data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz-Birkenau. La facciata di palazzo Madama – riferisce una nota – sarà illuminata dal colore giallo, a partire dal tramonto e fino all'alba di domenica 28 gennaio. Le bandiere saranno poste a mezz'asta. (Com)