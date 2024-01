Milano: Stanzione (Cgil), spazio alla contrattazione per destinare risorse ad un fondo pubblico con cui investire nel welfare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo paese "si è passati dalla sussidiarietà alla privatizzazione, e nella privatizzazione c’è chi specula su segmenti pregiati di welfare. Le risorse ci sono, ma vengono ripartite tra un welfare che fa profitto e che viene lasciato al privato e le briciole che restano in mano alla cooperazione e al terzo settore per occuparsi di assistenza alla marginalità”. Così Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro, nel suo intervento al Forum Welfare 2024. “Lavoratrici e lavoratori destinano buona parte delle loro risorse al welfare – ha proseguito Stanzione -. Lo fanno attraverso l’Irpef ma anche con il finanziamento di piattaforme di welfare private”. Da qui la proposta: “Dentro la contrattazione possiamo decidere di destinare queste risorse ad un fondo pubblico che eroga welfare. Al netto delle responsabilità dei governi, di Regione Lombardia e delle controparti, c’è uno spazio di ricomposizione delle risorse e redistribuzione”. Risorse che, secondo il leader della Cgil milanese, vanno investite “nel welfare cittadino” evitando di alimentare “il circuito vizioso della speculazione e del profitto sul welfare”. “Non possiamo lasciare la cura dei più fragili agli enti locali e la cura dei medio ricchi ad altri”. (Com)