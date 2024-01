Giornata Memoria: Rocca, parole Mattarella di grande ispirazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha partecipato alle celebrazioni per il “Giorno della Memoria” al Quirinale, piazza del Quirinale. "Le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono state di grande ispirazione in occasione di questa Giornata Della Memoria: ha citato Primo Levi e ricordato come l'olocausto sia stato il più grave sterminio della storia. I morti di Auschwitz ci continuino ad ammonire, soprattutto oggi", scrive su Facebook Rocca. (Rer)