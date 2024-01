Campania: Iannone (Fd'I), condanna De Luca è conferma di mancanza trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La condanna contabile di De Luca è l’emblema di come viene governata la Campania: le risorse pubbliche vengono usate in maniera spregiudicata per conservare il potere e non per assicurate diritti, opportunità e servizi ai cittadini. I danni erariali generati per personali esigenze sono una sistematica pratica che urla vendetta se si pensa alle condizioni in cui versa la Campania dopo 9 anni di amministrazione De Luca e Pd. La Schlein tace anche su questo?”. Lo ha dichiarato il commissario regionale di Fratelli d’Italia della Campania, il senatore Antonio Iannone.(Ren)