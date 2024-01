Gaza: Biden sente emiro del Qatar, focus su rilascio degli ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, con cui ha discusso gli ultimi sviluppi in Medio Oriente. La conversazione, riferisce la Casa Bianca, si è incentrata sulla situazione in Israele e nella Striscia di Gaza. Particolare attenzione è stata dedicata al dialogo per concordare un accordo che consenta il rilascio di tutti gli ostaggi che Hamas non ha ancora liberato. (Was)