Europee: Tajani, senza Forza Italia non esiste governo

- In Europa “senza Forza Italia non esiste governo” perché “noi siamo parte della famiglia del Partito popolare europeo senza cui in Europa non si governa alcuna istituzione”. Lo ha detto il segretario nazionale e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel discorso conclusivo dell'evento dal titolo "30 anni di Forza Italia, le Radici del futuro", in corso al Salone delle fontane a Roma. “Non basta il dieci per cento, dobbiamo essere ambiziosi, e vogliamo arrivare al 20 per cento per fare una prospettiva all’Italia e questa sera si respira aria di vittoria”, ha concluso. (Rin)