Iraq: Usa condannano attacchi ad infrastrutture civili nel Kurdistan iracheno

- Gli Stati Uniti hanno condannato gli attacchi condotti ieri da milizie filoiraniane nella regione del Kurdistan iracheno, che hanno danneggiato le infrastrutture civili e messo a rischio l’accesso della popolazione all’energia elettrica. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller. “Continuiamo a sostenere i nostri partner in Iraq e nel Kurdistan iracheno contro queste azioni vergognose e insensate: chiediamo alle autorità di Baghdad di indagare sull’incidente e arrestare i responsabili”, ha detto, aggiungendo che Washington continuerà a dare il suo sostegno alla sicurezza e alla sovranità dell’Iraq. (Was)