Ex Ilva: Acciaierie d’Italia, spostamento personale in pieno rispetto leggi

- Con riferimento alle dichiarazioni rese in data odierna ai media da fonti sindacali, secondo le quali nello Stabilimento di Taranto si starebbe verificando "uno spostamento illecito di personale da un impianto all'altro", Acciaierie d'Italia precisa che eventuali spostamenti di personale avvengono come sempre nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto. Recentemente l'azienda – riferisce una nota – si è attivata per svolgere attraverso suo personale diretto alcune mansioni di base in precedenza svolte da fornitori esterni, verificando preventivamente l'esistenza delle necessarie competenze e la disponibilità delle risorse interpellate, nonché, come di regola, previa idonea informazione e formazione. L'azienda continua ad operare nel pieno rispetto delle normative vigenti riguardanti la sicurezza del personale e degli impianti. (Com)