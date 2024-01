FI: Tajani, “stiamo costruendo una classe politica in grado di governare in futuro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Forza Italia sta “costruendo una classe politica in grado di governare in futuro”. Lo ha detto il vice premier Antonio Tajani al Tg4, in occasione dei 30 anni della nascita di Forza Italia. Nel suo intervento, Tajani ha riconosciuto a Silvio Berlusconi, il fondatore del partito il “merito di aver creato una grande forza politica e di aver lasciato una forza politica che durerà per i prossimi 30 anni”.(Res)