Governo: Cgil, si occupi di rimuovere disuguaglianze, non di propaganda

- Vorremmo vivere in un Paese dove il governo si preoccupi di rimuovere diseguaglianze e fragilità, anziché continuare a colpevolizzare chi si trova in condizioni di difficoltà e bisogno per racimolare un poco di consenso politico sulla pelle delle persone. “Vorremmo un governo che metta la giusta attenzione e le necessarie risorse anche per gli anziani e non autosufficienti, l'altra parte della popolazione fragile oggetto di tanta propaganda e di poca sostanza. Vorremmo un Paese più giusto e solidale dove la propaganda non serva". Ad affermarlo in una nota la segretaria confederale della Cgil, Daniela Barbaresi. "Solo un'ora. È bastata, solo un'ora, perché la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, che in conferenza stampa si era vantata dei successi del nuovo Assegno di Inclusione venisse smentita dall'Inps. La ministra - ricorda Barbaresi - ha dichiarato: 'Confermo che 450 mila nuclei, che hanno fatto domanda entro il 7 gennaio 2024, da domani potranno ritirare la carta e quindi verranno effettuati i pagamenti'. Peccato non corrisponda a ciò che l'Inps ha comunicato subito chiarendo che le domande accolte, e o messe in pagamento, riguardano solo 288 mila nuclei familiari. Una meschina figura che deve aver ferito non poco l'orgoglio della ministra che si è vista costretta a una nuova dichiarazione per rettificare quanto da lei stessa affermato. Poi da degna esponente del 'Governo della propaganda e dell'arroganza', riesce maldestramente a ripiegare solamente parlando di controlli preventivi per accertarsi che i rigidi criteri siano rispettati, provando a ribadire che il percorso sta andando molto veloce e il sistema sta funzionando. Sta funzionando per chi? Per i 288 mila nuclei che rappresentano poco più di un terzo dei potenziali beneficiari dell'Adi? E tutti gli altri?". (segue) (Rin)