Governo: Cgil, si occupi di rimuovere disuguaglianze, non di propaganda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che il governo e la sua ministra non dicono - prosegue la dirigente sindacale - è che quei 288 mila nuclei rappresentano solo un quarto delle famiglie che a gennaio di un anno fa potevano contare sul reddito di cittadinanza. Quello che non dicono è che in questo Paese ci sono quasi 6 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta e 15 milioni a rischio di esclusione sociale, tra cui una componente rilevante è costituita da minori. Quello che fingono di non vedere - aggiunge - è che si può essere poveri pur lavorando se il proprio lavoro è povero, sottopagato, precario e frantumato, tanto che un quarto dei lavoratori dipendenti privati ha retribuzioni lorde annue inferiori a 10 mila euro: praticamente sotto la soglia della povertà". Per la dirigente sindacale "colpevolmente non dicono come pensano di rafforzare i servizi pubblici a partire dai servizi per l'Impiego e i servizi sociali dei Comuni, rispetto ai quali la mancanza di risorse e di organici è drammatica, come ha prontamente denunciato la Fp Cgil. La realtà è che non se ne stanno occupando così da rendere difficile la presa in carico dei bisogni che non sono solo economici, ma anche sociali, sanitari, abitativi, educativi". Inoltre, prosegue Barbaresi: "Continuano a non dichiarare quante sono le domande presentate e accolte di supporto per la formazione e il lavoro e soprattutto quante persone classificate come 'occupabili' per il solo fatto di essere adulte o senza minori, disabili o anziani nella propria famiglia, hanno ricevuto i 350 euro di sostegno economico e hanno effettivamente ricevuto un'offerta di lavoro o formazione". (Rin)