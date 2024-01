Roma: esiti dibattito pubblico su stadio Pietralata, 700 persone presenti nei 10 incontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue, nel rispetto dei tempi previsti, l'iter amministrativo sul progetto preliminare presentato dalla As Roma per la realizzazione del nuovo stadio a Pietralata. La giunta di Roma Capitale ha infatti approvato la relazione sugli esiti del dibattito pubblico presentata da Nomisma formalizzando le richieste e raccomandazioni contenute. Il dibattito ha registrato complessivamente la partecipazione di circa 700 persone ai 10 incontri pubblici organizzati nell'arco dei 2 mesi di svolgimento dello stesso. Le richieste e gli approfondimenti emersi durante il dibattito pubblico sono stati analizzati dall'amministrazione e dalla As Roma e hanno riguardato vari aspetti del progetto, nella maggior parte dei casi già affrontati e toccati nel corso dell'esame della delibera sul pubblico interesse dello scorso maggio. Si tratta di questioni tecnico-amministrative, procedurali e gestionali; questioni ambientali - impatto visivo, microclima locale, consumo di suolo, habitat naturale e valore ecosistemico, impatti acustici, criticità energetiche, inquinamento luminoso, isole di calore, polveri sottili e smaltimento rifiuti -, mobilità e accessibilità con una specifica attenzione che dovrà essere rivolta alla mobilità ciclabile e pedonale, alla connessione con i quartieri limitrofi, con particolare riferimento a via dei Monti Tiburtini e caratteristiche del progetto. E' quanto si legge in una nota. (segue) (Com)