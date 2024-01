Usa-Cina: prossima settimana colloqui di alto livello a Pechino su lotta al fentanyl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei governi di Stati Uniti e Cina avvieranno colloqui formali di alto livello a Pechino la prossima settimana, per discutere il futuro della cooperazione bilaterale nel contrasto al traffico di fentanyl. Il vice segretario generale della commissione nazionale cinese per il controllo dei narcotici, Yu Haibin, ha affermato in una intervista con l’emittente “Nbc News” che Stati Uniti e Cina “possono rafforzare le capacità delle rispettive forze dell’ordine” attraverso i colloqui che prenderanno il via la prossima settimana, dopo che le autorità di Washington e Pechino si sono impegnate a collaborare maggiormente per combattere il narcotraffico, nel quadro dell’ultima visita del presidente cinese Xi Jinping negli Usa. “Possiamo ottenere risultati lodevoli nel contrasto al traffico delle sostanze utilizzate per la produzione di fentanyl”, ha aggiunto Yu, ribadendo che la crisi in corso negli Stati Uniti “non è un prodotto della Cina: è invece da ricercare nel Paese stesso”. (Was)