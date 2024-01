Poste: Cgil, privatizzazione scelta miope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo chiesto un urgente incontro al ministero dell’Economia e delle Finanze “perché in una fase in cui sarebbe urgente intervenire per costruire politiche industriali e di sviluppo in grado di rilanciare il sistema industriale e con esso l’occupazione e l’economia, si pensa invece a ricette sbagliate che mettono in discussione interi asset strategici, ipotizzando la privatizzazione di aziende del calibro di Poste e non solo, al solo scopo di fare cassa e senza alcuno sguardo strategico”. Lo dichiara in una nota il segretario confederale della Cgil, Pino Gesmundo. “In queste ore – prosegue il dirigente sindacale - leggiamo indiscrezioni secondo cui il ministero dell’Economia e delle Finanze, per recuperare risorse starebbe pensando di vendere anche le proprie quote di Poste Italiane. Ribadiamo ancora una volta che questo governo intende perseguire la strada sbagliata: invece di andare a cercare i soldi dove sono, a partire dalla lotta all’evasione fiscale, l’esecutivo annuncia un piano di privatizzazioni”. “Si tratta di un’impostazione miope - conclude Gesmundo - che nel medio termine impoverirebbe il Paese, tanto più se a essere ceduta fosse una realtà come Poste Italiane che, oltre ad essere un asset strategico per la tenuta sociale e la coesione territoriale, è una solida realtà finanziaria che garantisce ogni anno importanti dividendi al ministero”. (Rin)