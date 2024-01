Unicredit: Cda Factoring nomina Daniela Ferrari Ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Unicredit Factoring, società del gruppo Unicredit specializzata nell’offerta di prodotti e servizi di factoring, ha nominato oggi Daniela Ferrari nel ruolo di Amministratore delegato. Daniela Ferrari – riferisce una nota – vanta più di 25 anni di esperienza nel corporate banking e recentemente ricopriva il ruolo di Head of Americas Multinational Corporates presso la filiale Unicredit di New York. In precedenza aveva ricoperto vari ruoli senior nelle strutture di corporate e investment banking del gruppo. Nata a Brindisi, Daniela Ferrari è laureata in Economia e commercio presso l’Università Statale di Bari e ha iniziato la sua carriera professionale in una società di revisione internazionale a Roma per poi proseguire nel settore finanziario in primarie banche d’investimento italiane. Ezio Bassi, presidente del Consiglio di amministrazione di Unicredit Factoring Spa, ha dichiarato: “Desidero dare un caloroso benvenuto a Daniela Ferrari, certo che contribuirà, insieme a tutti i colleghi di Ucf, a raggiungere gli sfidanti obiettivi che ci attendono”. (Rin)