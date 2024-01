Usa: migranti, direttrice della Casa Bianca per sicurezza transfrontaliera lascerà incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice per la sicurezza transfrontaliera del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Katie Tobin, lascerà il suo incarico la prossima settimana, dopo avere giocato per più di tre anni un ruolo di primo piano nella strategia dell’amministrazione Biden per la gestione dei flussi migratori. Lo ha detto all’emittente “Nbc News” il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, aggiungendo che le dimissioni della Tobin, anche assistente speciale della Casa Bianca, erano in programma da diversi mesi. La notizia arriva mentre il tema della sicurezza del confine con il Messico rappresenta un punto focale nel dibattito politico negli Stati Uniti, alla luce della crisi legata al crescente numero di ingressi illegali nel Paese dalla frontiera meridionale. Al Congresso sono ancora in corso le trattative tra democratici e repubblicani per trovare un accordo che possa rafforzare la sicurezza dei confini: un passo fondamentale per approvare il pacchetto da 110 miliardi di dollari chiesto dalla Casa Bianca per continuare a fornire assistenza militare a Ucraina, Israele e Taiwan. (Was)