Gaza: Corte dell'Aia respinge ricorso Israele e chiede di prevenire atti di genocidio (2)

- La Corte si è pronunciata oggi in seguito alla richiesta presentata dal Sudafrica per condannare i presunti crimini di genocidio commessi dai militari di Israele nella Striscia di Gaza. Nel corso della lettura della sentenza, la presidente della Corte, Joan E. Donoghue, ha spiegato che l'organismo internazionale ha respinto la richiesta di Israele di archiviare il caso per crimini di genocidio nella Striscia di Gaza presentata dal Sudafrica. Per la Corte, alcune delle azioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) compiute nella Striscia di Gaza consentono al tribunale dell’Aia “di esaminare il caso sulla base dell’articolo 9 della Convenzione sul genocidio”. Esprimendo preoccupazione per le vittime civili, Donohogue ha detto che “il 93 per cento della popolazione nella Striscia di Gaza rischia la fame e centinaia di migliaia di bambini non hanno accesso all’istruzione”. (segue) (Res)