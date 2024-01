Gaza: Corte dell'Aia respinge ricorso Israele e chiede di prevenire atti di genocidio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sentenza, la Corte ha inoltre stabilito che Israele deve impedire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di violazione della convenzione sul genocidio, e che Israele deve presentare un rapporto alla Corte su tutte le misure adottate in risposta a quest'ordine entro un mese da oggi. La Corte ha invitato Israele ad adottare misure per alleviare le sofferenze della popolazione di Gaza, affermando che ritiene che vi sia il rischio che "saranno causati danni irreparabili, che lederanno i diritti fondamentali dei cittadini". Durante l'udienza dell’11 e 12 gennaio, Pretoria aveva chiesto alla Corte internazionale di giustizia l’immediata sospensione dell’operazione militare lanciata dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Gaza, dopo l’attacco del movimento islamista Hamas in Israele, avvenuto il 7 ottobre scorso. Nelle raccomandazioni dell'organismo internazionale, tuttavia, non compare la richiesta di cessare le ostilità nella Striscia, come previsto in precedenza dagli esperti legali israeliani. Le misure provvisorie della Corte internazionale di giustizia sono giuridicamente vincolanti, ma non è chiaro se Israele le rispetterà. (segue) (Res)