Gaza: Corte dell'Aia respinge ricorso Israele e chiede di prevenire atti di genocidio (4)

- La decisione della Corte internazionale ha provocato una serie di reazioni sia a livello interno che internazionale. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che Israele respinge il “vile” tentativo di vedersi negato il diritto di difendersi e che continuerà a combattere contro il movimento islamista palestinese Hamas "fino alla vittoria totale" e "fino a quando non verranno restituiti tutti gli ostaggi”. “L'impegno di Israele nei confronti del diritto internazionale è incrollabile e altrettanto incrollabile è il nostro sacro impegno a continuare a difendere il nostro Paese e il nostro popolo”, ha affermato Netanyahu, aggiungendo che “l'accusa di genocidio mossa contro Israele non solo è falsa, è oltraggiosa”, e che “tutte le persone perbene dovrebbero respingerla”. Definendo Hamas un'organizzazione “genocida”, il primo ministro ha affermato che "la guerra di Israele è contro i terroristi, non contro i civili palestinesi”. Il premier ha detto: "Ci impegneremo a garantire l'assistenza umanitaria e a fare del nostro meglio per tenere i civili lontani dai pericoli, nonostante Hamas li usi come scudi umani”. (segue) (Res)